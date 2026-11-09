Att republikanerna förlorade mellanårsvalet brett skapar flera stora problem för Donald Trumps krig mot Iran. Enligt David E Sanger och Eric Schmitt på New York Times är det inte ens säkert att presidenten kan säkra finansiering för fortsatt krigande när Demokraterna tar över kongressen.

I Iran gör man troligen bedömningen att man har tiden på sin sida. Det kan i sin tur pressa Trump att förnya attackerna.

CNN:s Stephen Collinson skriver att Demokraterna troligen inleder sin kampanj med att försöka dra försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt.

Även det kan få presidenten att slå bakut, tror han, och hänvisar bland annat till hot om att låta justitiedepartementet inleda brottsutredningar mot sina kritiker.

”De första dagarna efter mellanårsvalet verkade Trump dämpad. Nu är det tydligt att han vill slåss.”