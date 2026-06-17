Analys: Riksbanken skärper hotet – glöm sänkt ränta

Den svenska kronan och Europeiska centralbanken ECB:s räntehöjningar är potentiella problem som kan tvinga Riksbanken att höja styrräntan. Det skriver DN:s Felicia Åkerman i en analys efter Riksbanken lämnat räntan oförändrad på 1,75 procent, men varnat för en höjning redan i år.

Om inflationen tar skruv och tvingar ECB att fortsätta höja kommer den svenska centralbanken förr eller senare nå en smärtgräns där man måste haka på, resonerar Åkerman.

SvD:s Johan Carlström konstaterar att vi hade fått högre bolåneräntor om vi hade varit med i eurosamarbetet och därmed fått högre styrränta när ECB höjde förra veckan. Då hade våra boräntekostnader ökat i ett läge där Riksbanken ”tycker att det är en dålig idé”, skriver han.

DI:s Nils Åkesson konstaterar att Riksbanken skärper hotet något om en räntehöjning i höst. Men även om nästa ränteförändring skulle dröja till långt in i 2027 är det en höjning som är aktuell – en sänkning är det bara att glömma de närmaste åren, skriver han.