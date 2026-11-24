Om toppmötet i Shenzhen antydde att mäktiga män får göra precis vad de känner för, så bevisades det på måndagen, när Nvidias vd gjorde comeback på Donald Trumps begäran, skriver Stephen Collinson i en analys för CNN.

Men Trumps andra stora chansningar under sin tid som president har ofta slagit slint, skriver han, och två gånger om blev han ställd inför riksrätt för att ha använt sin makt för personlig vinning.

Nu försöker Trump styra AI:s framtid, skriver Collinson.

”Vad kan gå fel?”

DN:s Ingmar Nevéus är inne på samma spår. Han skriver att Trumps hantering av Nvidiaskandalen ”sänder signalen att rika och mäktiga män får göra vad de vill ostraffat”.

Han lyfter citatet som kom fram 2016, där Trump skryter om sina erövringar av kvinnor.

”När du är en stjärna så får du göra det”, sa han då.

Och det budskapet håller Trump fast vid när han på måndagen lägger upp en AI-genererad bild på Jensen Huang som svingar en röd behå i luften, skriver Nevéus.

Men risken finns, anser han, att Trump med det här draget lyckas koppla sig själv till allt som stinker kring Nvidiaskandalen.

”Men kanske kommer han i stället mest att förknippas med straffrihet för rika och mäktiga män, som Jensen Huang och honom själv”, skriver Nevéus.