Vid lunchtid i dag ska det röstas om Elisabeth Thand Ringqvist som Sveriges nästa statsminister. Ingen, inte ens C-ledaren själv, tror att hon kommer att bli vald. I Svenska Dagbladets podcast Politiken och i Expressens Politikrummet snackas omröstningen upp.

Expressens Max V Karlsson säger att han räknar med en kortare debatt i dag än vid förra omröstningen, men också med mer hätska utspel.

– Jag tror på extraval nu, säger SvD:s Maggie Strömberg.

Strömberg har trott på extraval sedan hon noterade att alla riksdagspartier tycks räkna med att allt ska lösa sig i den fjärde och sista sonderingsrundan.

– Man tänker att då ska alla andra ge sig, säger Strömberg.

Skulle det bli extraval spår Expressens Anette Holmqvist att klyftan mellan S och V kommer fördjupas. Hon har S-källor som sagt att de, i ett sådant läge, skulle börja kampanja mot sin tilltänkta samarbetspartner.