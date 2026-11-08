Det är ”oseriöst och ledsamt” att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson redan utesluter samarbete med en högerregering som tar stöd av SD. Det skriver M-toppen och finansmarknadsminister Niklas Wykman på Facebook.

Han påminner om att Andersson tidigare pratat om att söka breda samarbeten. S-ledarens nya besked är inte förenligt med det hon tidigare sagt, menar Wykman.

”Vad värre är, så gör hon alltså partitaktik av löftet att inte ägna sig åt partitaktik.”

Expressen har pratat med en M-källa som också är kritisk till S-beskedet.

– Men bra att det visar sig att den höga hästen i själva verket var en ponny.