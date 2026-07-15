Anteckningsboken saknas fortfarande efter en vecka
Sveriges säkerhetsrådgivare Niclas Kvarnströms anteckningsbok har fortfarande inte kommit tillbaka en vecka efter Natos toppmöte i Ankara, skriver Dagens Nyheter.
”Regeringskansliet har kontakt med Nato för att anteckningsboken ska komma till rätta”, skriver regeringskansliets presstjänst i ett mejl till tidningen natten mot onsdagen.
Enligt regeringskansliet har man gjort bedömningen att boken inte innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, men går inte närmare in på vad anteckningarna bestod av.
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