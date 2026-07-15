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Arkivbild. (FREDRIK SANDBERG / TT / TT Nyhetsbyrån)
Turerna kring säkerhetsrådgivarna

Anteckningsboken saknas fortfarande efter en vecka

Av Hannah Gustafsson
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Sveriges säkerhetsrådgivare Niclas Kvarnströms anteckningsbok har fortfarande inte kommit tillbaka en vecka efter Natos toppmöte i Ankara, skriver Dagens Nyheter.

”Regeringskansliet har kontakt med Nato för att anteckningsboken ska komma till rätta”, skriver regeringskansliets presstjänst i ett mejl till tidningen natten mot onsdagen.

Enligt regeringskansliet har man gjort bedömningen att boken inte innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, men går inte närmare in på vad anteckningarna bestod av.

Regeringskansliet vill inte gå in på vem som hittade boken eller vem som haft tillgång till den
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