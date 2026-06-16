Antisemitismen lägst bland vänsterväljare – och högst bland SD:s
Vänsterpartiets väljare ligger i botten när antisemitistiska attityder mäts i en ny enkätundersökning, rapporterar DN. I topp ligger Sverigedemokraternas väljare.
Antisemitiska attityder har ökat med i genomsnitt 15 procent mellan år 2020 och 2025, enligt undersökningen från Forum för levande historia. Ett statistiskt urval svenskar har graderat hur mycket de håller med om typiska antisemitiska påståenden som: ”Judarna har för stort inflytande i världen idag” och ”Svenska judar är mer lojala med Israel än med Sverige”. De har också svarat på om de kan tänka sig en jude som chef eller granne.
Sverigedemokraternas väljare ligger absolut högst, följda av Moderaternas. Vänsterpartiets och Miljöpartiets ligger lägst.
Vid sidan om partisympatierna uttrycker män, äldre och muslimer mer antisemitiska attityder än genomsnittet, enligt undersökningen.
Så gjordes undersökningen
Enkätundersökningen gjordes av SCB på uppdrag av Forum för levande historia.
6 789 svenskar mellan 18 och 74 år har besvarat enkäten. Svaren har viktats för att spegla befolkningen.