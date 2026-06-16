Kippavandring till stöd för den judiska minoriteten och för att motverka antisemitism med lokalpolitikerna Jan Jönsson (L) och Karin Wanngård (S) i Stockholm den 23 augusti 2024.

Vänsterpartiets väljare ligger i botten när antisemitistiska attityder mäts i en ny enkätundersökning, rapporterar DN. I topp ligger Sverigedemokraternas väljare.

Antisemitiska attityder har ökat med i genomsnitt 15 procent mellan år 2020 och 2025, enligt undersökningen från Forum för levande historia. Ett statistiskt urval svenskar har graderat hur mycket de håller med om typiska antisemitiska påståenden som: ”Judarna har för stort inflytande i världen idag” och ”Svenska judar är mer lojala med Israel än med Sverige”. De har också svarat på om de kan tänka sig en jude som chef eller granne.

Sverigedemokraternas väljare ligger absolut högst, följda av Moderaternas. Vänsterpartiets och Miljöpartiets ligger lägst.

Vid sidan om partisympatierna uttrycker män, äldre och muslimer mer antisemitiska attityder än genomsnittet, enligt undersökningen.