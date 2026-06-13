Argentinska pappor som smiter från underhåll portas från VM-arenor i USA

Tusentals argentinska pappor struntar i att betala underhållsbidrag för sina barn – och nu stoppas de från VM-arenorna i USA, skriver Expressen.

Den argentinska staten har lämnat över en lista med 13 000 män till amerikanska myndigheter. Syftet är att de ska hindras från att se landslaget spela.

– Om de inte försörjer sina barn så får de inte komma in på arenan, har Buenos Aires borgmästare Jorge Macri sagt enligt La Nación.

Papporna kan resa till USA, men kommer alltså att stoppas vid entrén till arenorna.

Åtgärden kallas ”Tribuna segura” och infördes för att komma åt problemet med män som smiter från sina ekonomiska skyldigheter. Programmet uppges ha starkt stöd bland Argentinas invånare, inte minst bland kvinnor.