Åtta av tio ryssar vill avsluta kriget mot Ukraina i morgon

Åtta av tio ryssar skulle avsluta Ukrainakriget i morgon om det var möjligt. Det visar en undersökning gjord av den ukrainska tankesmedjan Institutet för konfliktstudier och analys av Ryssland (Ikar). Tankesmedjan konstaterar att motståndet är det högsta sedan mätningarna började genomföras för fyra år sedan. Då svarade omkring 70 procent att de ville avsluta kriget omedelbart.

Endast nio procent vill att den fullskaliga invasionen ska fortsätta på obestämd tid och tills Kremls mål är uppnådda. Så lågt stöd har Vladimir Putins krig inte haft tidigare.

I undersökningen blir det också tydligt att ryssarna märker av konsekvenserna av landets krig i grannlandet. Den senaste tiden har Ryssland drabbats av bränslebrist, och ukrainska drönare når allt längre in i landet. 94 procent uppger att de märker av prisökningar, och många tror att ekonomin kommer att försämras framöver.