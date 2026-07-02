Bankens varning – pekar ut två risker för sommarbörsen

Det blev ett starkt första halvår för Wall Street med uppgångar på 9–12 procent. Men snart kan sommarbörsen stöta på problem, varnar JP Morgan enligt CNBC.

Skulle kräftgången för AI-jättarna på börsen fortsätta och kopparpriset fortsätta att studsa nedåt från toppen kan investerare snart börja dra öronen åt sig, menar bankens strateg Jason Hunter.

I juni föll ett samlingsindex för techjättarna inom den så kallade magnifika sjuan, där bland andra Nvidia, Microsoft och Alphabet ingår, hela 9 procent.

”Utvecklingen påminner om IT-bubblan, med en ojämn börs och en allt mer likartad positionering bland investerarna”, skriver han.