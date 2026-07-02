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Arkivbild. (Richard Drew /AP/TT)
Stämningen på börsen

Bankens varning – pekar ut två risker för sommarbörsen

Av Aron Sigblad
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Det blev ett starkt första halvår för Wall Street med uppgångar på 9–12 procent. Men snart kan sommarbörsen stöta på problem, varnar JP Morgan enligt CNBC.

Skulle kräftgången för AI-jättarna på börsen fortsätta och kopparpriset fortsätta att studsa nedåt från toppen kan investerare snart börja dra öronen åt sig, menar bankens strateg Jason Hunter.

I juni föll ett samlingsindex för techjättarna inom den så kallade magnifika sjuan, där bland andra Nvidia, Microsoft och Alphabet ingår, hela 9 procent.

”Utvecklingen påminner om IT-bubblan, med en ojämn börs och en allt mer likartad positionering bland investerarna”, skriver han.

Kopparn har stigit 8 procent i år
CNBC

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