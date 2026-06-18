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Bävrar stoppar översvämningar i Londons tunnelbana

Av Hedda Hallsenius
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I 400 år var bävrar utdöda i London – nu är de tillbaka, och hjälper till att fixa stadens problem med översvämningar, rapporterar CNN.

Bävrar återintroducerades i Ealing i västra London år 2023. Under den andra vintern efter att bäverfamiljen flyttat in slapp området översvämningar för första gången på ett årtionde. De annars så vanliga översvämningarna i tunnelbanestationen upphörde helt.

Bävrar bygger som bekant dammar, och kan göra att mer vatten stannar i vattendragen, i stället för att svämma över. Våtmarkerna de skapar kan också lindra effekterna av långvarig torka.

– Det finns ett skämt bland bäverforskare: om det finns ett problem, finns det en bäver som löser det, säger forskaren Emily Fairfax.

Vissa kritiserar projektet: ”Jag förstår att det låter absurt att låta en 30 kilo tung råtta fatta tekniska beslut”, säger Fairfax
CNN
Bävrar jagades till utrotning i London för päls, kött och doftkörtlar
www.cbc.ca
Även andra djur som fåglar, fjärilar, fladdermöss och räkor har kommit tillbaka till Ealing på grund av bävrarna (16 juni)
Independent
London har avvecklat planer på att bygga en reservoar och en vall (21 maj)
www.npr.org
Ealing beaver project
theealingbeaverproject.com
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