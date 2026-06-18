Bävrar stoppar översvämningar i Londons tunnelbana

I 400 år var bävrar utdöda i London – nu är de tillbaka, och hjälper till att fixa stadens problem med översvämningar, rapporterar CNN.

Bävrar återintroducerades i Ealing i västra London år 2023. Under den andra vintern efter att bäverfamiljen flyttat in slapp området översvämningar för första gången på ett årtionde. De annars så vanliga översvämningarna i tunnelbanestationen upphörde helt.

Bävrar bygger som bekant dammar, och kan göra att mer vatten stannar i vattendragen, i stället för att svämma över. Våtmarkerna de skapar kan också lindra effekterna av långvarig torka.

– Det finns ett skämt bland bäverforskare: om det finns ett problem, finns det en bäver som löser det, säger forskaren Emily Fairfax.