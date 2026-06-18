Bävrar stoppar översvämningar i Londons tunnelbana
I 400 år var bävrar utdöda i London – nu är de tillbaka, och hjälper till att fixa stadens problem med översvämningar, rapporterar CNN.
Bävrar återintroducerades i Ealing i västra London år 2023. Under den andra vintern efter att bäverfamiljen flyttat in slapp området översvämningar för första gången på ett årtionde. De annars så vanliga översvämningarna i tunnelbanestationen upphörde helt.
Bävrar bygger som bekant dammar, och kan göra att mer vatten stannar i vattendragen, i stället för att svämma över. Våtmarkerna de skapar kan också lindra effekterna av långvarig torka.
– Det finns ett skämt bland bäverforskare: om det finns ett problem, finns det en bäver som löser det, säger forskaren Emily Fairfax.
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