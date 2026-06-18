Bensinpriserna i USA sjunker till tremånaderslägsta

För första gången sedan i mars kostar bensinen i USA mindre än 4 dollar per gallon. Det rapporterar Bloomberg.

Nedgången kommer efter att USA och Iran undertecknat ett preliminärt avtal om att avsluta kriget och återöppna Hormuzsundet, vilket pressat oljepriserna. Därmed har bensinpriserna backat från toppnivåerna i maj på över 4,50 dollar per gallon.

Priserna har dock ännu en bit kvar ner till nivåerna före kriget. Enligt experterna väntas de inte återvända dit förrän under nästa år, skriver nyhetsbyrån.