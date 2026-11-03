Börserna i New York handlades som vanligt denna dag då det hålls mellanårsval i USA. Nasdaq rekylerade upp efter måndagens nedgångar samtidigt som Dow Jones backade:

· S&P 500: +0,4 %

· Dow: -0,4 %

· Nasdaq: +0,8 %

Prognosmarknader ger Demokraterna över 70 procents chans att vinna en majoritet i både representanthuset och senaten. På kort sikt väntas inte valet påverka marknaden. På lite längre sikt brukar marknaden, enligt en undersökning från CNBC, gilla när ett parti inte innehar både presidentmakten och majoriteten i båda kamrarna.

Konsumentproduktbolaget Apple backade 2 procent efter att bolaget släppt sin kvartalsrapport på måndagskvällen. Bolagets marginalprognos tolkas som en besvikelse. Försäljningen av Ipads under det gångna kvartalet var samtidigt lägre än förväntat.

AI-mjukvaru- och databehandlingsbolaget Palantir föll drygt 1 procent efter gårdagens rapportsläpp. Marknaden oroar sig för att intäktstillväxten kan ha börjat takta av.

Chiptillverkare som AMD, Broadcom, Nvidia, och Micron lyfte med 2-4 procent. Detta efter att sektorn haft det tungt under ett antal dagar.

– Vi ser en rotation från säkrare techbolag till mer riskfyllda, som chiptillverkare, sa Jay Hatfield från Infrastructure Capital Management till Reuters.

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