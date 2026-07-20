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Tre pojkar leker i Hormuzsundet medan bombningarna i Iran syns i bakgrunden. Bilden är tagen 13 juli. (Razieh Poudat /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Bombningarna eskalerar – nytt krig hänger i luften

Av Marcus Lindén
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Ytterligare en amerikansk soldat har bekräftats död i en iransk attack i Mellanöstern – och under natten hämnades USA. Det är nionde dagen i rad som attackerna sker.

– Vi slog till mycket hårt mot dem igen i natt. Och det gjorde vi för att hedra de soldater som dödades, säger Donald Trump enligt AP.

Iran svarar med nya anfall mot amerikanska baser i Bahrain och Kuwait.

Bloomberg och AP skriver att attackerna avlöser varandra i allt snabbare takt och att länderna rör sig närmare ett fullskaligt krig. Situationen riskerar nu att glida utom allas kontroll:

”Även om både Washington och Teheran till en början verkade intresserade av att hålla konfrontationen inom vissa gränser rör sig konflikten nu oroväckande nära en punkt där dessa gränser kan kollapsa”, skriver Danny Citrinowicz, analytiker på tankesmedjan INSS, på X.

Danny Citrinowicz
x.com
Explosioner hördes i södra och nordvästra Iran i natt
AP  · Ofta betalvägg
USA: Soldaten dog när han försökte göra en kontrollerad sprängning av en iransk drönare
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Den amerikanska soldaten som dödades befann sig i Irak
BBC
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MellanösternkrisenIrankrigetIranBahrainUSAMellanösternKuwaitNordamerika Donald Trump