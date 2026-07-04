Brand rasar i Grekland – flera förorter evakueras
En gräsbrand rasar i utkanten av Greklands näst största stad, Thessaloniki, rapporterar AP.
Omkring midnatt lokal tid greps en 76-årig man, misstänkt för att ha startat elden. Enligt räddningstjänsten ”verkade han vara nykter”.
Hittills har inga bostäder skadats, men flera affärslokaler har börjat brinna, enligt räddningstjänsten.
Boende i tre av Thessalonikis förorter har evakuerats. Omkring 115 brandmän, 38 brandbilar, och ett antal volontärarbetare är i färd med att försöka släcka elden.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen