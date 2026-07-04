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Brandmän försöker släcka branden utanför Thessaloniki. (Giannis Papanikos /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Brand rasar i Grekland – flera förorter evakueras

Av Hedda Hallsenius
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En gräsbrand rasar i utkanten av Greklands näst största stad, Thessaloniki, rapporterar AP.

Omkring midnatt lokal tid greps en 76-årig man, misstänkt för att ha startat elden. Enligt räddningstjänsten ”verkade han vara nykter”.

Hittills har inga bostäder skadats, men flera affärslokaler har börjat brinna, enligt räddningstjänsten.

Boende i tre av Thessalonikis förorter har evakuerats. Omkring 115 brandmän, 38 brandbilar, och ett antal volontärarbetare är i färd med att försöka släcka elden.

Flammorna syns från Thessaloniki
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