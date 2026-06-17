ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
British couple describe moment Russian warship fired warning shots near them | BBC News
Säkerheten i Europa

Brittiska paret var på båten: ”Inte riktat mot oss”

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

De brittiska pensionärerna Jane och Alan Kelvey befann sig på sin segelbåt i Engelska kanalen när det ryska krigsfartyget sköt varningsskott mot dem. Paret berättar om den ”surrealistiska” händelsen för BBC.

– Det var inte riktat mot oss – vi tror att det var ett varningsskott som sköts upp i luften.

Paret, som befann sig på båten med flera andra besättningsmedlemmar, berättar att de genast girade båten babord för att visa att de hade sett fartyget.

Historierna kring vad som skedde innan varningsskotten går isär. Det ryska försvarsdepartementet menar att båten gjort ”farliga närmanden” mot dem. Men det brittiska försvarsdepartementet menar att skotten sköts för att undvika en kollision.

Men paret menar att segelbåten inte riskerade att kollidera med det ryska fartyget.

Varningsskotten sköts från cirka 450 meter
BBC
Händelsen inträffade i tisdags
CNN
Befann sig 20 sjömil från Isle of Wight
www.theguardian.com
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen