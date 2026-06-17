Brittiska paret var på båten: ”Inte riktat mot oss”

De brittiska pensionärerna Jane och Alan Kelvey befann sig på sin segelbåt i Engelska kanalen när det ryska krigsfartyget sköt varningsskott mot dem. Paret berättar om den ”surrealistiska” händelsen för BBC.

– Det var inte riktat mot oss – vi tror att det var ett varningsskott som sköts upp i luften.

Paret, som befann sig på båten med flera andra besättningsmedlemmar, berättar att de genast girade båten babord för att visa att de hade sett fartyget.

Historierna kring vad som skedde innan varningsskotten går isär. Det ryska försvarsdepartementet menar att båten gjort ”farliga närmanden” mot dem. Men det brittiska försvarsdepartementet menar att skotten sköts för att undvika en kollision.

Men paret menar att segelbåten inte riskerade att kollidera med det ryska fartyget.