Brittiska väljare vill knyta närmare band till EU

Synen på brexit har surnat såhär tio år efter folkomröstningen som föranledde skilsmässan. Det framgår av en färsk opinionsmätning från tankesmedjan European council on foreign relations, skriver The Guardian.

Bland brittiska väljare upplever en klar majoritet – även bland de som röstade för att lämna – att brexit haft en negativ effekt på flera av de frågor som stod i fokus för debatten inför omröstningen för tio år sedan. Det handlar bland annat om frågor som utsikter för unga, invandring och handel.

Nu svarar 75 procent av britterna att de vill knyta närmare band till EU. I samma mätning svarar samtidigt två tredjedelar av EU-medborgarna i 15 länder att de hade välkomnat Storbritannien tillbaka in i unionen.