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Andy Burnham. (Henry Nicholls /AP/TT / AP)
Maktskiftet i Storbritannien

Burnham säger nej till ny oljejakt i Nordsjön

Av Adam Lindh
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Storbritanniens tillträdande premiärminister Andy Burnham kommer inte att häva förbudet mot nya prospekteringstillstånd för olja och gas i Nordsjön, rapporterar Financial Times.

Den tillträdande regeringen pressas att dämpa hushållens ökade energikostnader. Vice premiärminister Lucy Powell säger att energimixen även framöver kommer att inkludera olja från Nordsjön, men att förbudet mot nya prospekteringstillstånd ligger fast.

Beskedet väntas dock inte tas emot väl av oljeindustrin.

– Om de inte häver förbudet mot nya prospekteringstillstånd kommer branschen att bli mycket missnöjd, säger en källa till Financial Times.

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