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Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch (KD) blir intervjuad av SVT. (Jessica Gow/TT)
AlmedalenKD:s halvdag

Busch: ”Behöver inte vara orolig över var vi hör hemma i svensk politik”

Av Alice Hermansson
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Almedalsveckan inleds med att Kristdemokraterna stänger dörren för att samarbeta med Socialdemokraterna efter valet.

– Man behöver inte vara orolig över var vi hör hemma i svensk politik, säger partiledaren Ebba Busch i SVT:s Morgonstudion och menar att en vänsterregering står för en ”skadlig politik”.

Oppositionen har medvind i opinionen och ser ut att bli segrare i höstens riksdagsval. Det har fått flera politiska analytiker att spekulera i om KD är villigt att stötta en S-ledd regering. Busch har dock genomgående avfärdat den typen av upplägg.

I TV4:s Nyhetsmorgon säger Busch att hon tror på en blågul comeback.

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tv · www.svtplay.se
Se Nyhetsmorgon här
tv · www.tv4play.se
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