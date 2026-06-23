Busch: ”Behöver inte vara orolig över var vi hör hemma i svensk politik”

Almedalsveckan inleds med att Kristdemokraterna stänger dörren för att samarbeta med Socialdemokraterna efter valet.

– Man behöver inte vara orolig över var vi hör hemma i svensk politik, säger partiledaren Ebba Busch i SVT:s Morgonstudion och menar att en vänsterregering står för en ”skadlig politik”.

Oppositionen har medvind i opinionen och ser ut att bli segrare i höstens riksdagsval. Det har fått flera politiska analytiker att spekulera i om KD är villigt att stötta en S-ledd regering. Busch har dock genomgående avfärdat den typen av upplägg.

I TV4:s Nyhetsmorgon säger Busch att hon tror på en blågul comeback.