ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Elisabeth Thand Ringqvist (C), Simona Mohamsson (L) och Ebba Busch (KD). (Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska vården

Busch: KD och L kan enas om dubbelt förstatligande

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

Ebba Busch (KD) välkomnar Simona Mohamssons (L) besked om att förstatliga vården och är även redo att möta L-ledarens krav på att göra detsamma kring skolorna. Det rapporterar Ekot.

– Jag är inte orolig för att vi inte ska kunna komma överens i den här frågan efter dagens stora besked från Simona Mohamsson, säger Busch.

Samtidigt säger hon att förutsättningarna för att genomföra båda reformerna nästa mandatperiod ser olika ut eftersom förstatligandet av vården kommit längre än skolan.

Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist är inte imponerad av partiernas planer.

”Vårdens största problem löses inte med ett nytt organisationsschema, utan med bättre ledarskap, samordning och fokus på patientens resultat”, skriver hon i ett mejl till Omni.

Just nu upplåst för alla
Vårdens styrningKontext
KD och SD vill förstatliga sjukvården, möjligen genom att snegla mot inspirationskällan Norge. Men de andra partierna är inte övertygade.
Ebba Busch vill utreda frågan ordentligt
radio+text · Sveriges Radio
Förstatligande av vården är avgörande för KD vid en regeringsförhandling
Sveriges Television
Sverigedemokraterna var tidigare det enda partiet som ställde sig bakom förslaget
www.altinget.se
Annons
Jämför bredbandspriser i din region – hitta bästa pris och sänk kostnaden
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Svenska vårdenSimona MohamssonEbba BuschElisabeth Thand RingqvistLiberalernaCenterpartietKristdemokraternaPolitikVårdpolitik