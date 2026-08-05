Busch: KD och L kan enas om dubbelt förstatligande

Ebba Busch (KD) välkomnar Simona Mohamssons (L) besked om att förstatliga vården och är även redo att möta L-ledarens krav på att göra detsamma kring skolorna. Det rapporterar Ekot.

– Jag är inte orolig för att vi inte ska kunna komma överens i den här frågan efter dagens stora besked från Simona Mohamsson, säger Busch.

Samtidigt säger hon att förutsättningarna för att genomföra båda reformerna nästa mandatperiod ser olika ut eftersom förstatligandet av vården kommit längre än skolan.

Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist är inte imponerad av partiernas planer.

”Vårdens största problem löses inte med ett nytt organisationsschema, utan med bättre ledarskap, samordning och fokus på patientens resultat”, skriver hon i ett mejl till Omni.