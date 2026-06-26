Vänstern vill höja pensioner med minst 2 000 kronor
Vänsterpartiet vill höja pensionerna med 2 000 kronor i månaden under nästa mandatperiod. Det säger V-ledaren Nooshi Dadgostar i SVT:s Morgonstudion under V:s halvdag i Almedalen.
– Nu sätter vi ner foten. Nu måste vi få upp pensionerna för hårt arbetande människor, säger hon.
För att finansiera satsningen vill V höja ålderspensionsavgiften från drygt 17 till 18,5 procent. Det ger enligt Dadgostar en höjning även för nuvarande pensionärer.
För att få igenom satsningen måste V övertyga riksdagens pensionsgrupp. Där säger Dadgostar att hon känner sig bekymrad.
– Resterande partier driver det svagt och har inte stöttat oss, säger hon.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen