Vänstern vill höja pensioner med minst 2 000 kronor

Vänsterpartiet vill höja pensionerna med 2 000 kronor i månaden under nästa mandatperiod. Det säger V-ledaren Nooshi Dadgostar i SVT:s Morgonstudion under V:s halvdag i Almedalen.

– Nu sätter vi ner foten. Nu måste vi få upp pensionerna för hårt arbetande människor, säger hon.

För att finansiera satsningen vill V höja ålderspensionsavgiften från drygt 17 till 18,5 procent. Det ger enligt Dadgostar en höjning även för nuvarande pensionärer.

För att få igenom satsningen måste V övertyga riksdagens pensionsgrupp. Där säger Dadgostar att hon känner sig bekymrad.

– Resterande partier driver det svagt och har inte stöttat oss, säger hon.