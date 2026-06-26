Dadgostars vändning: Är positiv till Nato
När Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar intervjuades i TV4 på fredagsmorgonen gav hon uttryck för att ha vänt i sin inställning till Nato.
– Jag skulle säga att det Nato vi ser i dag inte är det Nato som fanns förr i tiden, säger Dadgostar i TV4 och menar att militäralliansens betydelse har ökat för Sverige när USA har blivit ”oberäknelig”.
Vänsterpartiet och dess partiledare har genom historien varit tydliga Natomotståndare. När Sverige ansökte om Natomedlemskap 2022, efter Rysslands invasion av Ukraina, krävde partiet en folkomröstning i frågan.
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