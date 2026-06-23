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Danska soldater under en övning i Köpenhamn. (James Brooks / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Danmark deltar i internationell Hormuzinsats

Av Adam Lindh
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Den danska regeringen meddelar att landet ska delta i det internationella uppdraget för att bidra till att hålla Hormuzsundet öppet, rapporterar AFP.

– Bidraget kommer att omfatta en grupp tolkar, drönarkapacitet, stabsofficerare samt möjligheten att mobilisera expertis inom cybersäkerhet, säger försvarsminister Jeppe Bruus.

Insatsen leds av Storbritannien och Frankrike tillsammans med flera andra länder. Syftet är bland annat att hålla sundet fritt från sjöminor efter att ett avtal mellan USA och Iran har undertecknats.

Samförståndsavtalet mellan USA och Iran inkluderar att Hormuzsundet öppnas helt igen
AFP  · Ofta betalvägg
Exakt hur många personer Danmark skickar är oklart
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MellanösternkrisenHormuzsundetStorbritannienDanmarkEuropaUSAFrankrikeMellanösternIranNordamerika