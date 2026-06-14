Demonstration i Iran mot fredsavtalet med USA

Under lördagen ska en liten grupp demonstranter ha samlats i den iranska staden Mashhad för att protestera mot landets utrikesminister Abbas Araghchi. Det rapporterar den statliga nyhetsbyrån Fars, som kontrolleras av det iranska revolutionsgardet, skriver TT.

Orsaken uppges vara det fredsavtal som Iran och USA uppges vara nära att skriva under. Protesten ska ha skett efter att Araghchi i tv sa att en överenskommelse med USA ”aldrig varit närmare än nu”.

Demonstranterna ska bland annat ha kallat Araghchi för ”infiltratör”, rapporterar Reuters enligt Times of Israel.