ECB:s varning: Inflationen kan ligga över målet länge

Det finns risk att inflationen ligger kvar över 2-procentsmålet ”en ganska lång tid” framöver. Det säger ECB:s chefsekonom Philip Lane till Bloomberg.

Han varnar att flera framåtblickande faktorer pekar mot ett fortsatt inflationstryck kommande månader.

– I den här miljön är vårt fokus fortsatt tydligt: att säkerställa att inflationen stabiliseras vid vårt mål på 2 procent på medellång sikt, säger han.

Tidigare i juni höjde ECB depositräntan för första gången sedan 2023.