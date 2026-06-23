ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. (Michael Probst / AP)
ECB vs inflationen

ECB:s varning: Inflationen kan ligga över målet länge

Av Aron Sigblad
Publicerad:

Det finns risk att inflationen ligger kvar över 2-procentsmålet ”en ganska lång tid” framöver. Det säger ECB:s chefsekonom Philip Lane till Bloomberg.

Han varnar att flera framåtblickande faktorer pekar mot ett fortsatt inflationstryck kommande månader.

– I den här miljön är vårt fokus fortsatt tydligt: att säkerställa att inflationen stabiliseras vid vårt mål på 2 procent på medellång sikt, säger han.

Tidigare i juni höjde ECB depositräntan för första gången sedan 2023.

Inköpschefsindex och företagens förväntningar kopplat till försäljning signalerar högre inflationstryck
Bloomberg  · Ofta betalvägg
ECB-ledamöter varnar fortsatt för en bredare prisuppgång utanför energisektorn
Direkt  · Ofta betalvägg
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen