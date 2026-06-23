ECB:s varning: Inflationen kan ligga över målet länge
Det finns risk att inflationen ligger kvar över 2-procentsmålet ”en ganska lång tid” framöver. Det säger ECB:s chefsekonom Philip Lane till Bloomberg.
Han varnar att flera framåtblickande faktorer pekar mot ett fortsatt inflationstryck kommande månader.
– I den här miljön är vårt fokus fortsatt tydligt: att säkerställa att inflationen stabiliseras vid vårt mål på 2 procent på medellång sikt, säger han.
Tidigare i juni höjde ECB depositräntan för första gången sedan 2023.
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