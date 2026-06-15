Efter momssänkningen: Maten på midsommar blir billigare

Midsommarmaten blir billigare i år jämfört med i fjol i kölvattnet av den sänkta matmomsen. Det visar en genomgång av storbanken SEB som TT hänvisar till.

Enligt bankens så kallade ”midsommarindex” är maten 4,4 procent billigare än förra året och avser livsmedel som bland annat potatis, ägg och gravad lax.

Potatispriserna har gått ner mest, 21 procent. Det hänger dock ihop med fler faktorer, noterar banken. Däremot har priserna på färska bär ökat 6 procent.