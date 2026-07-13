EU planerar åldersgränser för sociala medier

EU kommer att vidta åtgärder för att begränsa barns tillgång till sociala medier, rapporterar nyhetsbyråer.

Enligt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kan det bli aktuellt med en stegvis modell, där barn under 13 år bara tillåts använda sociala medier under begränsad tid och under uppsikt av en förälder eller lärare.

– Frågan är inte längre om barn utsätts för risker på nätet, utan vad vi kan göra för att ge barn en säkrare start på nätet, säger von der Leyen och tillägger:

– Det är tydligt att vi behöver åldersanpassade restriktioner.

EU-kommissionen kommer att presentera ett konkret förslag efter sommaren. Enligt AFP väntas det bli i samband med att von der Leyen håller sitt tal om tillståndet i unionen i september.