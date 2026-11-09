Den plan som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson lagt fram – en regering med MP och C som stöds av V – är Centerns dröm. Det säger statsvetaren Andreas Johansson Heinö, förläggare på Timbro, till Expressen.

– De har fått oerhört fina tidiga julklappar.

C har också ett alternativ högerut – en alliansregering som släpps fram av Sverigedemokraterna. Johansson Heinö ser det inte som självklart att C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist skulle välja det alternativet om V:s ministerkrav omöjliggör Anderssons plan.