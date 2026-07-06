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På en pressträff i Gaza uppgav Hamas att man upplöser det organ som kontrollerat Gazaremsan de senaste 20 åren. (Jehad Alshrafi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenGazakriget

Expert: Inga tecken på att Hamas ger upp sina vapen

Av Jacob Ruderstam
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Mellanösternexperten Anders Persson tycker inte att man ska dra för stora växlar av Hamas besked att man upplöser det organ som kontrollerat Gazaremsan de senaste 20 åren. Till DN säger han att uttalandet ”lämnat fler frågor än svar”.

– Hade Hamas velat, hade man kunnat ge upp kontrollen redan dag ett av vapenvilan, men det finns inga tecken på att de är på väg att ge upp sina vapen, säger han.

Syftet med beslutet uppges vara att öppna dörren för den teknokratiska kommitté som är planerad enligt fredsavtalet mellan Israel och Hamas.

Persson: Antingen början på slutet eller ett sätt att klamra sig fast i Gaza
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Hamas: Upplöser Gazas styre
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