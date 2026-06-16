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Rök stiger efter en iransk attack mot södra Libanon. (Mohammed Zaatari /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIsrael-Hizbollah

Experter: Libanon svåraste frågan om avtalet ska hålla

Av Anders Hovne
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Libanonfrågan är den största fallgropen när det gäller fredsavtalet mellan USA och Iran. Det säger Aron Lund, analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), till TT.

– Om det här ska hålla kommer USA att behöva ägna tid åt Libanon framöver, säger han.

Han säger att USA har makten att påverka Israel när det gäller Libanon, men påpekar också att frågan egentligen inte är den viktigaste varken för USA eller Iran.

Även mellanösternexperten Anders Persson lyfter fram Libanonfrågan som den svåraste nöten att knäcka. Han påpekar att fredsavtalet inte verkar innehålla någon överenskommelse om Israels attacker mot södra Libanon.

– Det kommer ju vare sig Libanon eller Hizbollah att acceptera, framförallt inte i längden, säger Persson i SVT:s Aktuellt.

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