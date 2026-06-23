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DNB Carnegies aktiechef Karl Hedberg. Arkivbild/Pressbild. (Privat / TT)
MellanösternkrisenStämningen på börsen

Experterna ser köpläge i raset: ”Skit i volatiliteten”

Av Andreas Victorzon
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Bedömare ser nedgångarna på börsen som köplägen. Tisdagens ras beror på stämningsläget snarare än att något fundamentalt förändrats, säger Kepler Cheuvreux aktiestrateg Martin Guri till DI och EFN.

Det handlar mest om vinsthemtagningar och robothandel, som inte bör skrämma investerare.

– Skit i volatiliteten, köp aktier, titta på portföljen om tre år. Då kanske det är upp 50 procent, säger Guri till DI.

DNB Carnegies aktiechef Karl Hedberg spår att nedåtrekyler kommer att ”utnyttjas som köptillfällen”. Fredsavtalet mellan USA och Iran kommer att mer konjunkturkänsliga industribolagen, säger han i en börskommentar.

Guri efter fallet: ”Passa på och köp mer”
efn.se
Experten: Även fenomenet ”witching day” brukar öka volatiliteten
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Hedberg: Fortsatt avvaktande beteende kring småbolag
www.carnegie.se
Aktiechefen: Industribolag gynnas av en mer positiv konjunkturbild
www.aktiespararna.se
Strategen: ”Tecken på koncentrationsrisk”
efn.se
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