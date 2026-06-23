Experterna ser köpläge i raset: ”Skit i volatiliteten”

Bedömare ser nedgångarna på börsen som köplägen. Tisdagens ras beror på stämningsläget snarare än att något fundamentalt förändrats, säger Kepler Cheuvreux aktiestrateg Martin Guri till DI och EFN.

Det handlar mest om vinsthemtagningar och robothandel, som inte bör skrämma investerare.

– Skit i volatiliteten, köp aktier, titta på portföljen om tre år. Då kanske det är upp 50 procent, säger Guri till DI.

DNB Carnegies aktiechef Karl Hedberg spår att nedåtrekyler kommer att ”utnyttjas som köptillfällen”. Fredsavtalet mellan USA och Iran kommer att mer konjunkturkänsliga industribolagen, säger han i en börskommentar.