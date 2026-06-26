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En person svalkar sig i Trocadero-fontänen i Paris. (Christophe Ena /AP/TT)
Extremvädret i Europa

Extremhettan drar österut – Tyskland ställer in event

Av Linnea Järkstig
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Värmevågen som drabbat Frankrike de senaste dagarna rör sig i dag vidare österut, skriver AFP. Nederländerna har för första gången någonsin utfärdat en röd varning och i Tyskland har man ställt in utomhusevenemang och avråder invånarna från att resa.

I Frankrike är sjukhusen överbelagda efter den flera dagar långa hettan. Och landet förbjuder förtäring och försäljning av alkohol under fredagen.

– Vi håller på att nå en bristningsgräns för sjukhusens kapacitet. Antalet sjukhusinläggningar fortsätter att öka, säger Paris polischef Patrice Faure.

I Tyskland väntas temperaturer på omkring 40 grader i helgen.

Londons ambulanssjukvård uppgav att hettan på onsdagen ledde till högsta antalet larm om livshotande tillstånd på en dag
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Dödssiffran stiger – över 50 personer har drunknat i extremhettan i Frankrike
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