Extremhettan drar österut – Tyskland ställer in event

En person svalkar sig i Trocadero-fontänen i Paris.

Värmevågen som drabbat Frankrike de senaste dagarna rör sig i dag vidare österut, skriver AFP. Nederländerna har för första gången någonsin utfärdat en röd varning och i Tyskland har man ställt in utomhusevenemang och avråder invånarna från att resa.

I Frankrike är sjukhusen överbelagda efter den flera dagar långa hettan. Och landet förbjuder förtäring och försäljning av alkohol under fredagen.

– Vi håller på att nå en bristningsgräns för sjukhusens kapacitet. Antalet sjukhusinläggningar fortsätter att öka, säger Paris polischef Patrice Faure.

I Tyskland väntas temperaturer på omkring 40 grader i helgen.