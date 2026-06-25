Fack kräver vattenpauser – pekar på fotbolls-VM

Europeiska fackförbund vill att EU ska tillåta arbetare att ta betalda pauser under arbetsdagen för att hantera den rådande extremvärmen, skriver Deutsche Welle.

Esther Lynch, som leder European Trade Union Confederation (ETUC), pekar ut de omtalade vattenpauserna i fotbolls-VM som ett gott exempel.

– Vattenpauserna har satt ljuset på farorna som arbetare utsätts för under extrem värme och vilka åtgärder som kan vidtas, säger hon.

Enligt siffror från ETUC har dödsfallen på eurpeiska arbetsplatser ökat i takt med att temperaturerna stigit. Arbetsplatsolyckorna ökar med 7 procent när temperaturen överstiger 30 grader och 15 procent om 38 grader passeras.