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Arkivbild: Christiane Benner. (Martin Meissner / AP)
Volkswagens kris

Facket vädjar till VW: ”De anställda har gjort sin del”

Av Tomas Ekelund
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IG Metall vädjar till Volkswagen att inte gå vidare med det gigantiska sparpaket som uppges ligga på bordet inför eftermiddagens styrelsemöte i Wolfsburg.

– Det här är en tydlig signal till företagsledningen: inte så länge vi har något att säga till om. De anställda har redan gjort sin del, säger fackförbundets ordförande Christiane Benner enligt Bloomberg.

Enligt Der Spiegel är planen att sparka uppemot 90 000 anställda och stänga ner tillverkningen i fyra tyska fabriker.

Fabrikerna i Zwickau och Emden ska stängas ner först
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Hannover och Neckarsulm ska stängas ner på sikt
TT
Ska även dra ner på planerade investeringar
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
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