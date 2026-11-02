Andelen svenskar som tror på stigande bostadspriser minskar. I SEB:s nya boprisindikator för oktober spår 49 procent stigande priser, jämfört med 53 procent förra månaden. Andelen som tror på sjunkande bopriser ligger stilla på 11 procent.

Samtidigt stiger andelen hushåll som funderar på att binda sina rörliga bolån till 16 procent, från 15 procent månaden före.

Enligt SEB:s privatekonom Américo Fernández har bostadspriserna och hushållens förväntningar börjat gå i otakt.

– Priserna har utvecklats stadigt, men optimismen har börjat vackla. När Riksbanken går från ord till handling och höjer styrräntan kan det också märkas i bostadspriserna, säger han i ett pressmeddelande.