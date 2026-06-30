Fartyg återvänder till Hormuz efter attackerna

Trafiken genom Hormuzsundet ökar igen efter Irans attacker mot fartyg i området i helgen, rapporterar Bloomberg. Omkring 24 råvarufartyg, däribland olje- och gastankers, passerade sundet i båda riktningar under måndagen, enligt fartygsdata från Kpler. Det tyder på att rederiernas oro för nya angrepp har minskat, även om trafiken fortfarande ligger klart under nivåerna före krisen.

Utvecklingen sker samtidigt som USA och Iran har skickat delegationer till Doha i Qatar för diplomatiska kontakter efter helgens upptrappning. Hormuzsundet, där omkring en femtedel av världens globala oljehandel passerar, har varit en central källa till oro på energimarknaden sedan konflikten trappades upp.