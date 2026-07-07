Fem Natoländer ser ut att nå målet på 3,5 procent i år
Fem Natoländer ser ut att nå alliansens mål att lägga minst 3,5 procent av BNP på försvarsutgifter redan i år. Det visar nya siffror som Nato publicerat under tisdagen, skriver Reuters. Samtliga medlemsländer enades förra året om att målet ska nås senast 2035.
Litauen ser ut att bli det Natoland som lägger mest pengar på försvaret sett till storlek. Enligt Nato väntas Litauen lägga 5,33 procent av BNP på försvaret 2026. Även Estland, Lettland, Polen och Grekland ligger över 3,5-procentsmålet.
I rapporten framgår att flera länder inte nått det tidigare målet på två procent.
bakgrund
Natos femprocentsmål
Wikipedia (en)
At the 2025 The Hague NATO summit, member states pledged to increase defence spending to five percent of GDP in what is called The Hague Investment Plan. The Agreement on 5% Defence Spending by 2035 was the principal outcome of the 2025 NATO Summit, held in The Hague, Netherlands, on 24–25 June 2025. Under this declaration, all 32 NATO member states except Spain, which received an exemption, committed to raising their annual defence and security-related expenditures to 5% of gross domestic product (GDP) by 2035, with progress to be reviewed in 2029.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen