Fem Natoländer ser ut att nå målet på 3,5 procent i år

Fem Natoländer ser ut att nå alliansens mål att lägga minst 3,5 procent av BNP på försvarsutgifter redan i år. Det visar nya siffror som Nato publicerat under tisdagen, skriver Reuters. Samtliga medlemsländer enades förra året om att målet ska nås senast 2035.

Litauen ser ut att bli det Natoland som lägger mest pengar på försvaret sett till storlek. Enligt Nato väntas Litauen lägga 5,33 procent av BNP på försvaret 2026. Även Estland, Lettland, Polen och Grekland ligger över 3,5-procentsmålet.

I rapporten framgår att flera länder inte nått det tidigare målet på två procent.