Fiktiva scenariot ”Europe 2031” sprids i Bryssel

Ett fiktivt scenario om Europas AI-utveckling har fått spridning i Bryssel.

”Europe 2031” har tagits fram av en relativt anonym tankesmedja och beskriver hur EU hamnar på efterkälken i AI-kapplöpningen och blir beroende av USA och Kina. Författarnas lösning är fler datacenter.

The Guardian skriver att ”Europe 2031” har diskuterats friskt bland EU-parlamentariker den senaste tiden. En del anser att det väcker viktiga frågor om Europas tekniksjälvständighet. Tidningen pekar dock på att flera av de AI-satsningar som lyfts fram som bevis för USA:s försprång redan har stött på problem.

Tekniksajten Gizmodos Mike Pearl är kritisk till scenariots genomslag och varnar för att låta dystopiska AI-fantasier påverka den politiska verkligheten.

”Det här är en trend som behöver dö”, skriver han.