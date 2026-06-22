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Parken Cinquantenaire i centrala Bryssel. (Shutterstock)
Utvecklingen av AI

Fiktiva scenariot ”Europe 2031” sprids i Bryssel

Av Helena Sällström
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Ett fiktivt scenario om Europas AI-utveckling har fått spridning i Bryssel.

”Europe 2031” har tagits fram av en relativt anonym tankesmedja och beskriver hur EU hamnar på efterkälken i AI-kapplöpningen och blir beroende av USA och Kina. Författarnas lösning är fler datacenter.

The Guardian skriver att ”Europe 2031” har diskuterats friskt bland EU-parlamentariker den senaste tiden. En del anser att det väcker viktiga frågor om Europas tekniksjälvständighet. Tidningen pekar dock på att flera av de AI-satsningar som lyfts fram som bevis för USA:s försprång redan har stött på problem.

Tekniksajten Gizmodos Mike Pearl är kritisk till scenariots genomslag och varnar för att låta dystopiska AI-fantasier påverka den politiska verkligheten.

”Det här är en trend som behöver dö”, skriver han.

Guardian beskriver Bryssels diskussioner om scenariot som ”febriga”
www.theguardian.com
Flera AI-dystopier som skrivits av relativt okända personer har fått stort genomslag det senaste året
www.implicator.ai
Mike Pearl: ”Kraften som de här berättelserna får är inte bra för världen”
krönika · gizmodo.com
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europe2031.ai
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