Finska utrikesministern: På många sätt har Trump rätt

Finlands utrikesminister Elina Valtonen tycker att Donald Trump i stora delar gör rätt i att kritisera europeiska länder som satsar för lite på försvaret. Till CNN säger hon att presidentens sätt att framföra sina åsikter kanske skiljer sig från den traditionella diplomatin.

– Men på många sätt har han rätt när han kräver att Europa gör mer.

Valtonen, som är på plats i Ankara för Natotoppmötet, understryker att många europeiska länder jobbar hårt för att nå alliansens nya femprocentsmål.

– Det är bra att Europa nu har bitit i det sura äpplet.