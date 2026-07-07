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Finlands utrikesminister Elina Valtonen. (Virginia Mayo /AP/TT / AP)
Natomötet i Turkiet

Finska utrikesministern: På många sätt har Trump rätt

Av Jacob Ruderstam
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Finlands utrikesminister Elina Valtonen tycker att Donald Trump i stora delar gör rätt i att kritisera europeiska länder som satsar för lite på försvaret. Till CNN säger hon att presidentens sätt att framföra sina åsikter kanske skiljer sig från den traditionella diplomatin.

– Men på många sätt har han rätt när han kräver att Europa gör mer.

Valtonen, som är på plats i Ankara för Natotoppmötet, understryker att många europeiska länder jobbar hårt för att nå alliansens nya femprocentsmål.

– Det är bra att Europa nu har bitit i det sura äpplet.

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Natomötet i TurkietDonald TrumpFinlandTurkietEuropaNatoAmerikansk politik