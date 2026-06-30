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Joddlare i Basel/Barn som svalkar sig i fontän/Arkivbild på torkade vindruvor. (TT)
Extremvädret i Europa

Fontäner och avloppsvatten – Europas nya tricks i hettan

Av Olivia W Demred
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Européer gör vad de kan för att stå ut i värmeböljan – och många tar till kreativa lösningar. I schweiziska Basel använde joddlare stadens fontäner som tillfälliga repetitionslokaler under en festival i helgen, rapporterar AP.

Även arrangörerna bakom Tour de France förbereder sig för att anpassa världens mest kända cykellopp till de höga temperaturerna. Extra vätskestationer och generösare maxtider innan cyklister slås ut är några av åtgärderna som övervägs, enligt AFP.

På grekiska Santorini kämpar vinodlarna mot ett allt varmare och torrare klimat. Hundraåriga vinrankor börjar ge upp, skriver Reuters. Som en del av lösningen testas nya metoder, bland annat att bevattna vinodlingar med renat avloppsvatten från hushåll och hotell.

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