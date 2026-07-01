Föreslår nytt register för att ”rödflagga” gängkriminella
Regeringen och Sverigedemokraterna vill införa ett nytt system för att ”rödflagga” gängkriminella och deras nära anhöriga.
– Om vi menar allvar med att knäcka gängkriminaliteten måste samhället bli mycket bättre på att identifiera personer med gängkoppling, säger justitieutskottets ordförande Henrik Vinge (SD) på en pressträff.
Tanken är att flaggningen ska vara så pass begränsande att systemet ska motverka organiserad brottslighet.
– Det ska vara väldigt krävande att vara gängkriminell i Sverige, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).
Förslaget om det nya registret ska nu utredas och slutsatserna presenteras senast i september 2027.
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Gängvåldet • Kontext
Gängvåldet har länge gäckat svenska politiker. Regeringen tillträdde på en av de värsta våldspucklarna, och förslagen om hårda tag har haglat från alla håll. Nu har skjutningarna minskat, men i stället har sprängningarna ökat.
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