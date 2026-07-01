Föreslår nytt register för att ”rödflagga” gängkriminella

Henrik Vinge (SD) och Gunnar Strömmer (M), justitieminister, presenterar en utredning om nya gänglagar, under en pressträff.

Regeringen och Sverigedemokraterna vill införa ett nytt system för att ”rödflagga” gängkriminella och deras nära anhöriga.

– Om vi menar allvar med att knäcka gängkriminaliteten måste samhället bli mycket bättre på att identifiera personer med gängkoppling, säger justitieutskottets ordförande Henrik Vinge (SD) på en pressträff.

Tanken är att flaggningen ska vara så pass begränsande att systemet ska motverka organiserad brottslighet.

– Det ska vara väldigt krävande att vara gängkriminell i Sverige, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Förslaget om det nya registret ska nu utredas och slutsatserna presenteras senast i september 2027.