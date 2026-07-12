Fortsatt kris på Krym – stränder och hotell ekar tomma

Så här års brukar hotellen vanligtvis vara fullbokade och stränderna fullpackade på den ryskockuperade halvön Krym. Men i år är inget som det brukar. I sommar råder det brist på både turister, bränsle och matvaror på Krym efter massiva ukrainska anfall under våren, rapporterar Radio Free Europe/Radio Liberty.

I början av sommaren attackerade ukrainska styrkor nästintill alla broar som förbinder Krym med fastlandet, samtidigt som drönarattackerna intensifierats. Flera av turisterna som tagit sig till de populära turistorterna med bil hade svårt att ta sig hem på grund av bränslebrist. Samtidigt avvaktar ryska turister med att boka resor eftersom det finns en utbredd rädsla för anfall.

En Krym-baserad youtuber lade tidigare i veckan ut en vlogg som visade de tomma stränderna.

– Det är helt tomt. Jag hade velat visa dig fler personer, men tyvärr finns det inte så många, säger han i videon.