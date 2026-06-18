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Illustrationsbild. Oljetanker i Persiska viken. (Asghar Besharati /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Första saudiska oljefartygen har passerat Hormuz

Av Andreas Victorzon
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Flera fartyg har återupptagit resor genom Hormuzsundet efter det nya samförståndsavtalet mellan USA och Iran, rapporterar Bloomberg. Bland dem finns tre statliga saudiska supertankrar som suttit fast i Persiska viken sedan krigsutbrottet.

Även ett fartyg med qatarisk flytande LNG-gas samt ett kinesiskt tankfartyg har kunnat passera ut genom sundet.

Särskilt de saudiska fartygens färd ses som betydelsefull, då det är de första som fraktat större volymer av olja genom Hormuz, skriver nyhetsbyrån.

Över 100 tankfartyg uppges ha suttit fast i viken sedan krigsutbrottet.

30 är supertankerfartyg med kapacitet för två miljoner fat olja
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