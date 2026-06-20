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Barber Wissam Srour, 41, söker efter sina tillhörigheter i rasmassorna. (Hassan Ammar /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIsrael-Hizbollah

Fortsatta attacker mellan Israel och Hizbollah – trots ny vapenvila

Av Hannah Gustafsson
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Det pågår fortfarande strider mellan Israel och Hizbollah i Libanon, trots att parterna kommit överens om en ny vapenvila så sent som under fredagseftermiddagen. Det skriver Reuters.

Minst fem personer dödades i södra Libanon efter israeliska flyganfall, enligt libanesiska statliga medier. Även en libanesisk soldat ska ha dödats i striderna. Attackerna ska ha skett under natten och morgonen, framför allt kring regionen Nabatieh.

Både USA och Iran var med när vapenvilan förhandlades. Båda länderna är överens om att attackerna mot Libanon ska avslutas, enligt ett samförståndsavtal. De fortsatta striderna kan hota fredsprocessen, skriver Washington Post.

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Soldaten dödades i södra Libanon
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Israel lovade ”hämnd” efter att fyra soldater dödats
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Stödet i Israel är fortsatt starkt för att slå ut Hizbollah, enligt rapporten
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Attackerna ska ha skett mot ett tiotal områden
TT
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