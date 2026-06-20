Fortsatta attacker mellan Israel och Hizbollah – trots ny vapenvila

Det pågår fortfarande strider mellan Israel och Hizbollah i Libanon, trots att parterna kommit överens om en ny vapenvila så sent som under fredagseftermiddagen. Det skriver Reuters.

Minst fem personer dödades i södra Libanon efter israeliska flyganfall, enligt libanesiska statliga medier. Även en libanesisk soldat ska ha dödats i striderna. Attackerna ska ha skett under natten och morgonen, framför allt kring regionen Nabatieh.

Både USA och Iran var med när vapenvilan förhandlades. Båda länderna är överens om att attackerna mot Libanon ska avslutas, enligt ett samförståndsavtal. De fortsatta striderna kan hota fredsprocessen, skriver Washington Post.