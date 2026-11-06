Asiens börser tar rygg på Wall Street när främst AI-relaterade aktier tar stryk under morgonen. Japanska Nikkei-indexet rasar nära 6 procent, vilket är den största nedgången sedan Trumps tullkaos i april förra året, noterar Bloomberg.

Seoulbörsens Kospiindex var som mest ner nära 9 procent när AI-chipjättarna Samsung Electronics och SK Hynix föll tungt. Indexet handelsstoppades innan det repade sig till minus 4,5 procent.

Enligt Shinkin Asset Managements strateg Kazuki Sawamura är det svårt att avgöra om AI-rallyt är över.

– Det avgörande är om nedgången stannar vid ett försämrat börshumör eller om den också leder till svagare bolagsvinster, säger han till Bloomberg.

Wall Streets tekniktunga Nasdaq-index rasade 5,5 procent när valyra förbyttes i AI-frossa på torsdagskvällen.