Gods för 1 200 miljarder fast i Hormuzsundet

1 150 lastfartyg med gods till ett värde av 125 miljarder dollar – omkring 1 200 miljarder kronor – sitter fast vid Hormuzsundet. Det uppskattar försäkringsjätten Allianz, enligt TT. På fartygen finns också omkring 20 000 sjömän som väntar på att få resa vidare.

De senaste dagarna har det kommit uppgifter om att både containerfartyg och tankfartyg börjat segla genom sundet igen. Svenska rederiet Stena Bulk har fartyg i området men är fortsatt tveksamma till att lätta ankar.

”Vi avvaktar än så länge”, skriver vd Erik Hånell till TT.