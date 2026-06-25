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Stena Bulks vd Erik Hånell, till vänster, beklagar att fartyg som ägts av Stena-sfären nu ingår i den ryska skuggflottan. Till höger syns ett ryskt fraktfartyg passera genom Öresund i oktober 2025. (Jonas Gratzer/SVD/TT, Johan Nilsson/TT)
Ryska invasionenOmvärldens svar

Tidigare svenskägda fartyg hamnar i ryska skuggflottan

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Tio tankfartyg som tidigare ägdes av svenska rederier har hamnat i den ryska skuggflottan sedan invasionen av Ukraina, enligt en granskning som SVT Nyheter har gjort. Ett av dem har transporterat rysk olja för över fem miljarder kronor sedan 2022.

Flera av fartygen såldes av rederiet Concordia Maritime, som ingår i Stena-sfären. Enligt Erik Hånell, som är vd på Stena Bulk, genomför man bakgrundskontroller inför alla fartygsaffärer.

– Men vad som händer i nästa steg har vi ingen kontroll över. Vi driver en kommersiell verksamhet och måste kunna köpa och sälja fartyg enligt de krav som ställs, säger Hånell till SVT Nyheter.

Fartygen har sålts för över en miljard kronor sammanlagt
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Försvarsmakten om skuggflottan: ”Vi är förberedda”
Sveriges Television
Besättningen är kvar på bordade fartygen utanför Trelleborg (22 juni)
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