Tidigare svenskägda fartyg hamnar i ryska skuggflottan
Tio tankfartyg som tidigare ägdes av svenska rederier har hamnat i den ryska skuggflottan sedan invasionen av Ukraina, enligt en granskning som SVT Nyheter har gjort. Ett av dem har transporterat rysk olja för över fem miljarder kronor sedan 2022.
Flera av fartygen såldes av rederiet Concordia Maritime, som ingår i Stena-sfären. Enligt Erik Hånell, som är vd på Stena Bulk, genomför man bakgrundskontroller inför alla fartygsaffärer.
– Men vad som händer i nästa steg har vi ingen kontroll över. Vi driver en kommersiell verksamhet och måste kunna köpa och sälja fartyg enligt de krav som ställs, säger Hånell till SVT Nyheter.
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