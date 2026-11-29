Grekland larmar om migranter – 1 700 tog sig till Kreta
Grekland slog på söndagen larm om att de senaste två dygnen varit bland de ”svåraste” i år rörande migrantströmmar in till EU, skriver Reuters.
Enligt myndigheterna har runt 1 000 personer räddats från båtar runt Kretas kust. 700 till har samtidigt nått fram.
Enligt migrationsminister Thanos Plevris har därmed totalt 2 500 personer tagit sig till Kreta i år, vilket är mer än vad ön har kapacitet att ta emot. Migranterna kommer därför att omlokaliseras till andra anläggningar i landet, enligt Plevris.
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