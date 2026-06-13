ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Översiktsbild av plenisalen under en omröstning i riksdagen. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Tidösamarbetet

Helgdebatt i riksdagen – första gången på tre år

Av Olivia W Demred
Publicerad:

För att Tidöpartierna ska hinna få igenom alla sina förslag innan valet hålls debatter i riksdagen i helgen, rapporterar TT. Det är första gången på tre år som det sker under en helg.

Under lördagen diskuteras bland annat skärpta straffskalor och på söndagen krav på vandel för uppehållstillstånd.

Senast helgdebatter inträffade i riksdagen var i april 2023. Då gällde det ett snabbt beslut om att evakuera svenskar från Sudan efter att inbördeskriget där brutit ut.

Krävs också en extrainkallad sommarriksdag för att få igenom alla Tidöpartiernas förslag
TT
Dagens agenda i riksdagen
bakgrund · www.riksdagen.se
Annons
Boka hotell i Sverige – upp till 30% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Valet 2026TidösamarbetetLiberalernaModeraternaKristdemokraternaSverigedemokraternaPolitikKriminalpolitik