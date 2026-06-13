Helgdebatt i riksdagen – första gången på tre år

Översiktsbild av plenisalen under en omröstning i riksdagen.

För att Tidöpartierna ska hinna få igenom alla sina förslag innan valet hålls debatter i riksdagen i helgen, rapporterar TT. Det är första gången på tre år som det sker under en helg.

Under lördagen diskuteras bland annat skärpta straffskalor och på söndagen krav på vandel för uppehållstillstånd.

Senast helgdebatter inträffade i riksdagen var i april 2023. Då gällde det ett snabbt beslut om att evakuera svenskar från Sudan efter att inbördeskriget där brutit ut.