Hizbollahledaren: Israel måste lämna Libanon

En man på en motorcykel håller i en flagga med Hizbollahs ledare Naim Qassem i Beirut. Arkivbild.

Hizbollahs ledare Naim Qassem uppmanar Israel att lämna Libanon ”villkorslöst” i ett tv-sänt tal. Det rapporterar Al Jazeera.

Han avfärdar också Israels linje att deras närvaro i Libanon är nödvändig för att försvara sig mot Hizbollahs robotattacker.

– Israel är inte i Libanon på grund av robotarna, de är här för att försöka ockupera och svälja hela landet.

Israel och Hizbollah har befunnit sig i konflikt i årtionden. Striderna blossade upp igen tidigare i år när organisationen, som terrorklassats av EU och USA, besköt Israel som svar på attackerna mot Iran.