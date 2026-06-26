Hizbollahledaren: Israel måste lämna Libanon
Hizbollahs ledare Naim Qassem uppmanar Israel att lämna Libanon ”villkorslöst” i ett tv-sänt tal. Det rapporterar Al Jazeera.
Han avfärdar också Israels linje att deras närvaro i Libanon är nödvändig för att försvara sig mot Hizbollahs robotattacker.
– Israel är inte i Libanon på grund av robotarna, de är här för att försöka ockupera och svälja hela landet.
Israel och Hizbollah har befunnit sig i konflikt i årtionden. Striderna blossade upp igen tidigare i år när organisationen, som terrorklassats av EU och USA, besköt Israel som svar på attackerna mot Iran.
bakgrund
Naim Qassem
Wikipedia (sv)
Naim Qassem (arabiska: نعيم قاسم, född 1953 i Kfar Fila i södra Libanon, är en libanesisk Shiaislamsk imam och politiker. Naim Qassem började 1970 studera kemi och franska vid Libanesiska universitetet i Beirut och tog en licentiatexamen där. Under studietiden studerade han också teologi. Efter examen var han under flera år lärare i kemi. Han var en av grundarna av Libanons muslimska studentorganisation på 1970-talet och blev medlem i milisen Harakat Amal under den tid som den leddes av Musa al-Sadr. Qassem var chef för Islams religionsutbildningsförening mellan 1974 och 1988. Han var en av grundarna av Hizbollah och blev 1991 organisationens biträdande generalsekreterare. Han utsågs i oktober 2024 till generalsekreterare i Hezbollah efter den vid Israels attack mot Hizbollahs högkvarter i Beirut dödade Hassan Nasrallah. Naim Qassem är gift och har sex barn.
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